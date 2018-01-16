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Власть

ФУГИ провели инвентаризацию имущества. Без гранта бы не справились

Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев уверен, что Фонд по управлению госимущества не смог бы без гранта Всемирного банка создать единый реестр имущества. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Напомним, Всемирный банк выделил $684 тысячи на создание единого портала государственного имущества Кыргызстана. Председатель ФУГИ Ренат Тулебердиев рассказал, что ранее не было сведений по количеству и стоимости госимущества. Для исполнения постановления объявили тендер, который выиграли компании Grant Thornton и Vilsoft LTD. Они провели работу по улучшению учета госимущества.

Депутат Азамат Арапбаев напомнил, что до конца работа не доведена. Он уверен, что на подобную работу нужно выделять средства из бюджета.

«Многие здания как используются? В большинстве случаев их за копейки отдают в аренду или бесплатно родственникам и знакомым. Надо ввести минимальную цену за аренду квадратного метра жилья в каждом регионе. Ниже него нельзя будет сдавать госимущество в аренду. Но самый главный вопрос — надо решить вопросы по незавершенному строительству», — предложил депутат.

Нардеп Искандер Гаипкулов добавил, что из-за нехватки средств некоторые госорганы не смогли внести свои объекты в систему.

«Надо углубить работу по учету имущества. Кроме того, необходимо работать не только по учету госимущества, но и его поддержке. Можно считать постановление выполненным, если будет работать механизм по беспрерывному учету», — уверен парламентарий.
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