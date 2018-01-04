Какие премии получают в Нацбанке Кыргызстана, интересует депутата

Депутата Жогорку Кенеша Алмазбека Токторова интересует, сколько премий получают в Нацбанке Кыргызстана. Он попросил председателя НБ КР Толкунбека Абдыгулова рассказать, с каких денег выплачивают премии сотрудникам.

По словам чиновника, в Нацбанке существует три вида поощрения сотрудников: непосредственно заработная плата за выполнение должностных обязанностей, квартальная премия и 13-я зарплата, если Нацбанк выполняет показатели по инфляции. Деньги выделяются из средств Национального банка.

Вопрос о выплате премий возник при обсуждении поправок в Ззакон «О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности» в части увеличения перечисления прибыли в бюджет.

Если по результатам финансового года сумма уставного капитала и обязательного резерва Национального банка составит менее десяти процентов от монетарных обязательств НБ КР, то в доход республиканского бюджета перечисляется 90 процентов прибыли. Остаток прибыли переносится в обязательный резерв Нацбанка. В настоящее время в бюджет перечисляется 70 процентов прибыли НБ КР.