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Власть

Депутаты отклонили законопроект о социальных вычетах из подоходного налога

Депутаты Жогорку Кенеша не поддержали законопроект о социальных вычетах из подоходного налога для многодетных семей. Решение приняли сегодня на заседании.

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что к третьему чтению не подготовлено заключение комитета по бюджету. «Концепция правильная, но процедуры нужно соблюдать», — пояснила она.

Инициатор поправок в Налоговый кодекс Гульшат Асылбаева возразила: «Это не заложенные средства в бюджет. Это те деньги, которые платят налогоплательщики, многодетные семьи. Они берут их на вычет из подоходного налога для оплаты обучения».

Предлагалось ввести норму, согласно которой налогоплательщик мог получить социальный вычет на образование его иждивенцев не старше 24 лет.

Изменение направлено на поддержку семьи, создание экономических условий для воспитания достойного молодого поколения. Подобные социальные вычеты позволяют гражданам, имеющим учащихся детей, сохранить часть средств в семье. Законопроект устанавливает более справедливый режим предоставления социального вычета. Он будет рассчитываться в зависимости от числа иждивенцев.

Однако выяснилось, что правительство дало отрицательное заключение к законопроекту. Его предложили вернуть его в режим второго чтения. Иначе, если его примут, президент вернет документ с возражениями.
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