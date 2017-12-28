В 2018 году президент и кабмин будут исполнять предвыборные обещания

«Мы во время выборов давали обещания. В 2018 году будем их исполнять», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Жогорку Кенеше после присяги новых членов правительства.

По словам главы государства, 2017 год был неплохим. Он надеется, что и будущий станет плодотворным. Президент пожелал, чтобы Новый год принес государству и народу только удачу и успех.

Хотелось бы пожелать, чтобы будущий год принес спокойствие, единство и благополучие Кыргызстану. Пожелаю, чтобы в работе правительства 2018-й стал годом реализации всех поставленных задач. Сооронбай Жээнбеков