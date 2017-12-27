80 процентов школ Кыргызстана перешли на пятидневное обучение

На сегодня в пилотном режиме 80 процентов школ Кыргызстана перешли на пятидневную учебную неделю. Об этом сообщил сегодня на заседани Жогорку Кенеша статс-секретарь Министерства образования и науки Калысбек Шадыханов.

По его словам, в настоящее время в одну смену учатся в 446 школах, еще 159 школ — в три смены. В случае принятия поправок в закон об образовании и перехода на пятидневную учебную неделю Минобразования готово пересмотреть учебные планы, чтобы учебная нагрузка не снижалась.

В ведомстве уверены: после отказа от учебы в субботу качество образования не пострадает, как и зарплата учителей.

Депутат Рада Туманбаева поинтересовалась, не будет ли в итоге проблем от перехода на пятидневную учебную неделю и не останутся ли дети без присмотра по субботам.

«У учителей тоже есть трудовые права. Почему депутаты работают пять дней в неделю, а учителя шесть? Мы сегодня все возлагаем на школу. Школа обязана кормить, учить, воспитывать. А родители на что? Мы ругаем учителя, если не так посмотрел на ребенка, не так улыбнулся. А родители зачем? Они должны заниматься своим ребенком», — заявил инициатор законопроекта Дастан Бекешев.

Во всем мире образовательный процесс построен так, что дети больше занимаются самостоятельно. А у нас должны все объяснить, разжевать и в рот положить. Дастан Бекешев

Он рассказал, что в случае принятия поправок в закон об образовании документ вступит в силу 1 сентября 2018 года.