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Власть

Кто на самом деле получает пособия в Кыргызстане?

Депутат парламента Аида Касымалиева предложила создать рабочую группу, включая представителей прокуратуры и Антикоррупционной службы, и проверить правомочность назначения госпособий до 1 декабря 2017 года.

«Мы должны проверить, кто сегодня получает выплаты от государства. Статистика говорит о том, что семья бедная, а на самом деле получают богатые. Необходимо разработать механизм начисления пособий, чтобы не было коррупционных схем, и только потом принимать решения», - сказала нардеп на заседании комитета ЖК.

В Министерстве труда и социального развития не раз заявляли, что в действующем законе о госпособиях есть коррупционные риски, и чиновники за 20 лет перепробовали все методы по улучшению адресности помощи малообеспеченным семьям.

На заседании обсудили во втором чтении отсрочку закона о госпособиях на три месяца.
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