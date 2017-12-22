Мигранты в России жалуются в основном на невыплату зарплаты

С начала года на преставителей Министерства миграции в России поступило 2 тысячи 289 жалоб. Об этом сообщил на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заместитель министра труда, миграции и молодежи Алмаз Асанбаев.

По его данным, министерство открыло представительства в девяти регионах России. «Мы учитываем месторасположение консульств, чтобы они не находились в одном городе. А также чтобы была возможность выехать в другие регионы на поезде», — рассказал Алмаз Асанбаев.

Он также сообщил, что мигранты жалуются в основном на невыплату зарплаты.

«Было заявлений на общую сумму $102 миллиона. Мы смогли вернуть $32 миллиона зарплат. По $81 миллиону обратились в правоохранительные органы России», — сообщил Алмаз Асанбаев.