К госзакупкам не допустят аффилированных лиц закупающих организаций. Поправки в закон рассмотрели сегодня на заседании парламента в режиме первого чтения.

По словам депутатов-инициаторов, преступления в сфере государственных закупок отличаются особой общественной опасностью.

«Это связано не только с тем, что в результате их совершения расхищается бюджет государства, но также и с тем, что их активными участниками, как правило, выступают чиновники различного ранга. То есть лица, наделенные властными полномочиями и призванные стоять на страже государственных и общественных интересов. Различные коррупционные схемы (взятки, «откаты»), сопровождающие такие преступления, в первую очередь подрывают авторитет государственной власти», — говорится в справке-обосновании.

Законопроект предполагает, что к участию в государственных закупках не допускаются поставщики, включенные в базу данных недобросовестных подрядчиков, а также если учредители, члены руководящего состава поставщика являются аффилированными лицами закупающих организаций.