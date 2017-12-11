Не приведут ли поправки в закон о СМИ к репрессиям, уточняет нардеп

Не приведут ли поправки в закон о СМИ к закрытию средств массовой информации и не положат ли начало репрессиям, уточнила сегодня на заседании профильного комитета парламента депутат Наталья Никитенко.

«На судебную систему в нашей стране полагаться не приходится. Есть случаи, когда СМИ подвергаются прессингу, когда за день незаконно закрыли оппозиционный канал «Сентябрь» без оснований и серьезной доказательной базы», - сказала нардеп.

Представители Минюста подчеркнули, что в законопроекте речь идет лишь о сокращении сроков регистрации СМИ и устраняются дублирующие моменты.

У нас очень часто все выставляют невинно. Для стенограммы я у вас и спрашиваю. Уровень свободы слова в стране сейчас никак нельзя назвать признаком демократических подходов. Наталья Никитенко

Законопроектом значительно сокращены сроки регистрации средств массовой информации - с месячного срока до 10 рабочих дней. Чиновники подчеркнули, что не будут требовать перерегистрации всех СМИ, закон касается только новых средств массовой информации.