Центр обработки данных для программы «Таза коом» будет стоить $100 миллионов

Для создания фундамента проекта «Таза коом» — Центра обработки данных — потребуется $100 миллионов. Об этом сегодня на международной конференции, посвященной «Таза коом», сообщил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, первый пакет госзаказов по проекту цифровой трансформации «Таза коом» на 220 миллионов сомов уже в процессе реализации. Правительство ранее объявляло конкурсы и тендеры на те или иные программы.

«Первая фаза прошла успешно. Мы запустили портал госуслуг, работают центры обслуживания населения в селах. До конца года их будет 435. Это все усилия бизнеса. В следующем году, надеюсь, мы выйдем на договоренность со Всемирным банком о получении $50 миллионов на «Таза коом». Мы будем на эти средства создавать фундамент проекта — Центр обработки данных. Он будет стоить минимум $100 миллионов. Вклад правительства ориентировочно составит $14,1 миллиона. Основной вклад внесет большой игрок. Могут быть и миноритарии, которые захотят вложиться в проект. На оставшуюся сумму мы будем проводить Интернет в селах», — рассказал Сапар Исаков.