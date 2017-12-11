Депутаты рассмотрят соглашение с Узбекистаном о Касансайском водохранилище

Жогорку Кенеш приступил к рассмотрению законопроекта «О ратификации Соглашения между правительствами КР и РУз о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области КР».

Документ сегодня рассмотрит комитет ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Соглашение устанавливает порядок использования водохранилища, регулирует вопрос финансирования затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию водохранилища. Предусматривается и создание постоянно действующей комиссии, основной задачей которой станет установление режима работы водохранилища и лимита водозабора, определение объемов необходимых затрат на его эксплуатацию и техническое обслуживание.

Стороны признают, что водохранилище эксплуатируют с целью стабильного обеспечения водой населения двух стран на взаимовыгодной, разумной и справедливой основе.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водохранилище Кыргызстан без промедления уведомляет Узбекистан.

В случае возникновения споров стороны будут решать их путем двусторонних переговоров.

Соглашение является бессрочным. Оно подписано в рамках государственного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Ташкент 6 октября.