15:22
+3
USD 69.71
EUR 82.67
RUB 1.19
Власть

Стратегия-2040 готова. Желающих просят внести свои предложения

Новая стратегия устойчивого развития до 2040 года уже готова. Секретариат Нацсовета по устойчивому развитию просит всех желающих дополнить документ, представить свои предложения. Об этом сообщила сегодня на брифинге секретарь Нацсовета по устойчивому развитию Нурсулу Ахметова.

По ее словам, в правительстве будут детально обсуждать конкретные национальные проекты, которые планируется реализовать в рамках НСУР. На первом этапе это будут проекты на ближайшие пять лет. При этом важным отличием является то, что сразу же будет изучаться, на какие средства планируют реализовать проекты.

«К обсуждению стратегии будут привлекаться бизнес-среда, ученые, малые города, диаспоры, мигранты, молодежь. Мы обязательно пойдем в регионы. Стратегия уже размещена на сайтах правительства и президента Кыргызстана. Мы просим изучить документ и представлять свое мнение. Его также можно озвучить, позвонив по телефонам (0312) 63-87-85, (0557) 70-00-96, или по электронной почте strategy-2040@adm.gov.kg и strategy2040kg@gmail.com», — отметила Нурсулу Ахметова.
Ссылка:
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Отличительная особенность стратегии-2040 — развитие человеческого потенциала
Главные достижения НСУР — судебная реформа, армия и борьба с коррупцией
Новую стратегию устойчивого развития нужно принять до октября—ноября 2017 года
Алмазбек Атамбаев: Есть тайные «синие киты», которые толкают страну к разрушению
Среди участников Нацсовета по устойчивому развитию есть будущий президент
Кыргызстану нужны справедливое распределение доходов и резкий рост ВВП
Алмазбек Атамбаев вспомнил о своих предшественниках
Атамбаев: Раньше Кыргызстан узнавали по физиономии Мотуева, а сейчас по реформам
Алмазбек Атамбаев: Хочешь устраивать беспорядки? СИЗО страны ждут тебя
Алмазбек Атамбаев: Кыргызское кочевье нашло свой путь
Популярные новости
Опять рокировка. В&nbsp;правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера Опять рокировка. В правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера
Любимые машины кыргызских чиновников Любимые машины кыргызских чиновников
Атамбаев отправил журналиста жить в&nbsp;Европе, считая, что он&nbsp;не&nbsp;уважает страну Атамбаев отправил журналиста жить в Европе, считая, что он не уважает страну
Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов