Стратегия-2040 готова. Желающих просят внести свои предложения

Новая стратегия устойчивого развития до 2040 года уже готова. Секретариат Нацсовета по устойчивому развитию просит всех желающих дополнить документ, представить свои предложения. Об этом сообщила сегодня на брифинге секретарь Нацсовета по устойчивому развитию Нурсулу Ахметова.

По ее словам, в правительстве будут детально обсуждать конкретные национальные проекты, которые планируется реализовать в рамках НСУР. На первом этапе это будут проекты на ближайшие пять лет. При этом важным отличием является то, что сразу же будет изучаться, на какие средства планируют реализовать проекты.