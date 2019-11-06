Домик в 40 квадратов у маяка. На что претендует семья Нурсулу Ахметовой

Жительница Иссык-Кульской области Шаарбюбю Элчибаева просит руководство страны положить конец коррупционной истории по передаче в частные руки имущества «Кыргызпароходства». Об этом она и представитель интересов семьи Элчибаевых Роза Темиралиева заявили на пресс-конференции в 24.kg.

По словам Розы Темиралиевой, Шаарбюбю Элчибаева — пенсионерка, мать шестерых детей, 30 лет проживает в домике в 40 квадратных метров у радиомаяка. Это собственность «Кыргызпароходства». Элчибаева получила его как заслуженный работник предприятия. В 2007 году «Кыргызпароходством» руководил Алмаз Мукашев. Его брат Болот является мужем Нурсулу Ахметовой (до осени 2018 года она работала в аппарате президента, а в 2019-м проходит свидетелем по делу о модернизации ТЭЦ ).

Роза Темиралиева пояснила, что с 2007 года и началась история с претензией на домик. Алмаз Мукашев оформил его на свою мать Осипу.

Акимиат Иссык-Кульского района позже продал его в обход закона, поскольку это собственность государственная, Нурсулу Ахметовой.

С тех пор начались попытки со стороны семьи Макашевых-Ахметовых отобрать домик у пенсионерки. Шаарбюбю Элчибаева показала документы, по которым Нурсулу Ахметова стала собственницей ведомственного домика и участка.

Однако юрист Нурсулу Ахметовой опроверг это утверждение, заявив, что имущество оформлено на Элчибаеву, она полноправная владелица и отбирать у нее собственность никто не собирается.