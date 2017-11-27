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Власть

Отличительная особенность стратегии-2040 — развитие человеческого потенциала

«Отличительная особенность стратегии-2040 — развитие человеческого потенциала», — сообщила сегодня на брифинге заведующая отделом финансово-экономического анализа аппарата президента Нурсулу Ахметова.

По ее словам, к разработке новой стратегии-2040 привлекли экспертов и профессиональное сообщество. Они почти семь месяцев обсуждали идеи, которые должны быть в новой стратегии. При этом новая идея отличается от Нацстратегии устойчивого развития-2017.

«Если в стратегию-2017 положено сохранение стабильности, то исключительной особенностью НСУР-2040 является развитие человеческого потенциала. Государство должно создать все возможности для развития человека. Мы исходим из понимания того, что гражданин КР является нашим самым ценным капиталом, который поможет решению задач, которые мы перед собой поставили. Первая цель — экономическое благосостояние. Мы должны обеспечить достойной работой наших граждан. Правительство должно провести реформы, которые направлены на развитие отраслей, создающих рабочие места», — отметила Нурсулу Ахметова.

«Вторая цель — социальное благополучие. Это здоровье граждан, образование. Есть идеи об укреплении института семьи, чтобы дети не оставались вне семьи. Третья цель — благоприятная и безопасная среда. Чтобы человек развивался свободно и творчески, должны быть обеспечены его права и свободы. Нужно обеспечить единство народа. Четвертая цель — сбалансированное развитие всех регионов. Национальные проекты, предложенные правительством, спроектированы таким образом, чтобы обеспечить достаточную инфраструктуру. В стратегии-2040 поставлены острые и актуальные цели. Самое главное в ней — обеспечение преемственности курса развития», — заключила она.
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