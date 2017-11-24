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Власть

Сооронбай Жээнбеков принял командование Вооруженными силами Кыргызстана

После инаугурции в Государственной резиденции «Ала-Арча» уже экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и новый глава государства Сооронбай Жээнбеков направились в «Белый дом», где их встретил почетный караул Национальной гвардии.

Алмазбек Атамбаев поздравил Вооруженные силы республики с новым главнокомандующим. В честь Сооронбая Жээнбекова состоялся парад. После президенты направились в рабочий кабинет.

Отметим, сегодня в Кыргызстане проходит первая мирная передача власти от предыдущего президента новоизбранному. Многие уже назвали это событие феноменом для Центральноазиатского региона.

В Государственной резиденции «Ала-Арча» прошла инаугурация избранного президента Кыргызстана. Он сообщил, что приоритетным направлением политики для него станет борьба с коррупцией. А первым указом пообещал наградить уже бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября, за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей.
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