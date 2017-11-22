Президент Алмазбек Атамбаев поблагодарил свою семью за терпение. Об этом он заявил сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» при вручении госнаград.

Глава государства отметил, что его жена достойна высшей награды.

Я хотел вручить орден за ее героизм и терпение, но она отказалась. У меня очень сложный характер, поэтому ее 30-летняя жизнь со мной достойна высшей награды. Алмазбек Атамбаев

«А так благодарен моей семье. Они не подвели меня за эти годы. И жена, и дочь вели себя достойно», — заявил президент.

Отметим, госнаграды получили 150 человек.