Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК

Президент Татарстана Рустам Минниханов не дарил автомобиль Раисе Атамбаевой. Об этом сообщила изданию Inkazan руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
По ее словам, 23 июня Рустам Минниханов встречался с татарской диаспорой в КР. Актив объединения обратился к нему с просьбой помочь в выделении автомобиля для нужд центра «Туган тель», который объединяет всех татар, живущих в Кыргызстане, — около 60 тысяч человек. Рустам Минниханов это обращение поддержал и направил просьбу в специальный фонд.
«Фонд существует при Всемирном конгрессе татар и формируется исключительно на средства благотворителей. Распределение средств фонда осуществляется только решением его содержателей. Фондом был закуплен автомобиль и передан в управление диаспоры. Дальнейшее использование автотранспорта — прерогатива диаспоры. От имени президента республики Татарстан никакие именные автомобили не вручались», — заявила Лилия Галимова.
Напомним, ранее пресс-служба партии СДПК сообщила, что Рустам Минниханов подарил автомобиль и выделил водителя супруге бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раисе Атамбаевой.