Подарок для Раисы Атамбаевой. В Татарстане опровергают информацию СДПК

Президент Татарстана Рустам Минниханов не дарил автомобиль Раисе Атамбаевой. Об этом сообщила изданию Inkazan руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, 23 июня Рустам Минниханов встречался с татарской диаспорой в КР. Актив объединения обратился к нему с просьбой помочь в выделении автомобиля для нужд центра «Туган тель», который объединяет всех татар, живущих в Кыргызстане, — около 60 тысяч человек. Рустам Минниханов это обращение поддержал и направил просьбу в специальный фонд.

