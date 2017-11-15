Топ-10 цитат президента на заседании Нацсовета по устойчивому развитию

В Государственной резиденции «Ала-Арча» 15 ноября состоялось очередное заседание Национального совета по устойчивому развитию. Обсуждали одну тему — будущая стратегия нацразвития 2018-2040. Главное слово было за действующим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Говорил он традиционно эмоционально и жестко. За что и тоже традиционно потом извинялся.

ИА «24.kg» собрали десятку самых ярких цитат главы государства на заседании.

О пользе стратегии

Наглядное доказательство пользы НСУР: ее принятие позволило добиться мира и стабильности в стране. Мы смогли консолидировать все общество вокруг национальных идей и проектов.

О военной реформе

У нас теперь есть армия. Шесть лет назад у нас ее не было. Я провел много бессонных ночей, когда были проблемы на границе, когда нам угрожали войной. Но у нас не было армии.

О парламенте и бизнесе

Раз центр переходит на парламент, то там должны быть честные люди, болеющие за страну, а не за свой кошелек. Параллельно нужно сделать так, чтобы бизнес не боялся за свой кошелек. Многие у нас до сих пор идут в парламент, потому что боятся за свой бизнес, что будет передел собственности.

О сотрудничестве с Узбекистаном

Автотрассу Кашгар — Ош — Ташкент нужно начинать уже сейчас. Там всего уйдет несколько десятков миллионов долларов (обращаясь к премьер-министру Сапару Исакову).

Об имидже ЕАЭС

Сегодня руководством Казахстана и бездействием ЕЭК наносится непоправимый ущерб имиджу и репутации ЕАЭС в глазах мирового сообщества и соседей по региону.

О шестерках в политике

Просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто лезет во внутренние дела, кто хочет посадить свою «шестерку» в кресло президента. Да, она сядет, но не в кресло президента, а на нары.

Об Аскаре Акаеве

Мне президенты других стран рассказывали, что раньше у Бориса Ельцина, когда он немного выпьет, лучшим барабаном была лысина Акаева. Такого никогда не должно больше быть.

О кредитах

Надо брать кредиты. Не слушать тех, кто вопит в парламенте. Если парламент будет мешать, то не нужен нам такой парламент.

О будущем президенте

Я не знал, кто будет президентом, уменьшил полномочия президента. Слава богу, нам повезло. Но в будущем больше будут спрашивать с правительства, больше пинать.

О диктаторах

Все президенты, диктаторы рано или поздно уходят. Иногда они уходят по своей воле, иногда по воле народа — когда их выпинывают, а иногда по воле божьей, когда ногами вперед уносят. Так было и всегда будет.