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Общество

Представитель ОБСЕ приветствует отказ от исков к Zanoza.kg

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал отзыв исков о диффамации против прекратившего свое существование информационного агентства Zanoza.kg и его журналистов Дины Масловой и Нарына Айыпа бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

«Я рад, что этот позитивный шаг может ознаменовать новые, конструктивные отношения между СМИ и властями в Кыргызстане. Несоразмерные суммы исков в рамках гражданских дел о клевете оказывают отрицательное влияние на свободу слова и могут привести к закрытию средств массовой информации, ставя под удар их плюрализм», — отметил Арлем Дезир.

Я высоко ценю роль гражданского общества в урегулировании спора, в частности, роль Правовой клиники «Адилет», Института медиа полиси и представительства «Интерньюс» в Кыргызстане.

Арлем Дезир

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