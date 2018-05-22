Активисты обвинили Алмазбека Атамбаева в коррупции? Вы с этим согласны? Опрос

Активисты обвинили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в коррупции и выросшем внешнем долге страны. Они считают, что Генпрокуратура имеет полное право возбудить в отношении него уголовное дело.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о необходимости разработать механизм лишения экс-президентов неприкосновенности. По мнению инициатора Исхака Масалиева, к политической ответственности Алмазбека Атамбаева следует привлечь потому, что в 2011 году он являлся премьер-министром и начал переговоры с китайской стороной о модернизации ТЭЦ Бишкека.

А вы согласны с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции?