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Общество

Активисты обвинили Алмазбека Атамбаева в коррупции? Вы с этим согласны? Опрос

Активисты обвинили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в коррупции и выросшем внешнем долге страны. Они считают, что Генпрокуратура имеет полное право возбудить в отношении него уголовное дело.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о необходимости разработать механизм лишения экс-президентов неприкосновенности. По мнению инициатора Исхака Масалиева, к политической ответственности Алмазбека Атамбаева следует привлечь потому, что в 2011 году он являлся премьер-министром и начал переговоры с китайской стороной о модернизации ТЭЦ Бишкека.

А вы согласны с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции?

А вы согласны с обвинениями Алмазбека Атамбаева в коррупции?

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