16:07
USD 68.53
EUR 84.05
RUB 1.19
Общество

Встреча с апрельскими героями. Атамбаев призвал поддержать Жээнбекова

Экс-президент Кыргызстана намерен создать специальный фонд для героев Апрельской революции. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на встрече с представителями общественных объединений «Мекен шейиттери», «Айкол Ала-Тоо», «Эр теги» и «Апрель байрагы», «Айкол Таза коом», «Элдик сакчы», «Апрель баатырлары», «Орток шамы», «Мекен учун», «Элдик кайрат», а также ДНД «Патриот» и НД «Каркыра». Об этом сообщила прес-служба СДПК.

Выступая перед родственниками погибших, раненых и участниками событий 7 апреля 2010 года, Алмазбек Атамбаев отметил, что на постах премьер-министра и президента страны он работал на благо Родины, осознавая ответственность перед народом.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что 7 апреля должно остаться в истории Кыргызстана как праздник. «Хотя это очень сложный день и для страны, и для меня, и для вас. Пусть такие дни не повторятся никогда. В дни апрельских событий молодые ребята отдали свои жизни за то, чтобы в стране не было семейно-кланового правления, чтобы страна развивалась», — отметил он.

Кыргызстан прошел через две революции. Нельзя допустить повторения тех кровавых событий и семейно-кланового правления. Вчера об этом очень правильно сказал и президент Сооронбай Жээнбеков.

Алмазбек Атамбаев
Лидер СДПК отметил, что всегда поддерживал и будет поддерживать родственников погибших, раненых и участников революции 7 апреля 2010 года. С целью оказания им поддержки, а также для финансирования различных социальных проектов, по словам Алмазбека Атамбаева, будет создан специальный фонд.  

Экс-президент КР добавил, что необходимо оказывать Сооронбаю Жээнбекову поддержку во всех позитивных начинаниях.

Ссылка:
просмотров: 2079
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков пригласил Розу Отунбаеву на мероприятия к 7 апреля
Алмазбек Атамбаев: У честного правителя нет родственников
«Ата Мекен» требует проверить законность возведения дачи для Алмазбека Атамбаева
Не допущу. Президент: Повторения семейно-кланового правления не будет
Ответственность за ситуацию на ТЭЦ Бишкека на правительстве Сооронбая Жээнбекова
«Ала-Арча» мамлекеттик резиденциясында Алмазбек Атамбаевге атайын үй салынды
Алмазбеку Атамбаеву в государственной резиденции «Ала-Арча» построили дачу
В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск
Интрига сохраняется. Что будет на съезде СДПК?
Для адвокатов Омурбека Текебаева в Лондоне собирают деньги
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Транспортное лобби. Список тех, в&nbsp;чьих руках маршруточный бизнес Бишкека Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека
Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В&nbsp;ГТС меня назначил мой друг Икрам Раим-миллионер ответил Алмазбеку Атамбаеву: В ГТС меня назначил мой друг Икрам
&laquo;Кенгурятник&raquo;, фары, шноркель. В&nbsp;ГУОБДД нашли новый источник штрафов «Кенгурятник», фары, шноркель. В ГУОБДД нашли новый источник штрафов
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; предоставляют удобный сервис «Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис
Оцените удобство платежных терминалов MegaCom Оцените удобство платежных терминалов MegaCom