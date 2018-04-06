Встреча с апрельскими героями. Атамбаев призвал поддержать Жээнбекова

Экс-президент Кыргызстана намерен создать специальный фонд для героев Апрельской революции. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на встрече с представителями общественных объединений «Мекен шейиттери», «Айкол Ала-Тоо», «Эр теги» и «Апрель байрагы», «Айкол Таза коом», «Элдик сакчы», «Апрель баатырлары», «Орток шамы», «Мекен учун», «Элдик кайрат», а также ДНД «Патриот» и НД «Каркыра». Об этом сообщила прес-служба СДПК.

Выступая перед родственниками погибших, раненых и участниками событий 7 апреля 2010 года, Алмазбек Атамбаев отметил, что на постах премьер-министра и президента страны он работал на благо Родины, осознавая ответственность перед народом.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что 7 апреля должно остаться в истории Кыргызстана как праздник. «Хотя это очень сложный день и для страны, и для меня, и для вас. Пусть такие дни не повторятся никогда. В дни апрельских событий молодые ребята отдали свои жизни за то, чтобы в стране не было семейно-кланового правления, чтобы страна развивалась», — отметил он.

Кыргызстан прошел через две революции. Нельзя допустить повторения тех кровавых событий и семейно-кланового правления. Вчера об этом очень правильно сказал и президент Сооронбай Жээнбеков. Алмазбек Атамбаев

Экс-президент КР добавил, что необходимо оказывать Сооронбаю Жээнбекову поддержку во всех позитивных начинаниях.

Лидер СДПК отметил, что всегда поддерживал и будет поддерживать родственников погибших, раненых и участников революции 7 апреля 2010 года. С целью оказания им поддержки, а также для финансирования различных социальных проектов, по словам Алмазбека Атамбаева, будет создан специальный фонд.