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Власть

В Кыргызстане на одного пенсионера приходится 1,2 работающего

В Кыргызстане 1,2 работающего человека содержат одного пенсионера. Такие данные озвучил сегодня на заседании Жогорку Кенеша председатель Социального фонда КР Тенизбек Абжапаров.

По его словам, в Кыргызстане не соблюдается требование Международной организации труда о том, что одного пенсионера должны содержать три работающих человека.

«В 2010 году пенсионеров было 50 тысяч, в 2017-м — 627 тысяч, и, согласно демографическим данным Национального статистического комитета, к 2030 году эта цифра возрастет и составит более 700 тысяч», — добавил Тенизбек Абжапаров.
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