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Власть

Правительство Кыргызстана должно бороться с нерадивыми застройщиками

Правительство Кыргызстана должно бороться с нерадивыми застройщиками. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марат Аманкулов.

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По его словам, нерадивые застройщики перекладывают свои проблемы на плечи добросовестных покупателей. «Многие строительные фирмы продают жилье на этапе рытья котлована. Некоторые затягивают процесс сдачи объекта в эксплуатацию, хотя покупатели выплатили стоимость квартиры. Владельцы не могут получить документы, платят за коммунальные услуги по коммерческому тарифу, но пользоваться жильем не могут», — пояснил Марат Аманкулов.

Он добавил, что это отношения между застройщиком и покупателем, но государство в лице правительства должно вмешаться в этот вопрос, пока он не перерос в масштабный характер. Необходимо усилить ответственность и ввести гарантии для покупателей.
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