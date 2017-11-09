Правительство Кыргызстана должно бороться с нерадивыми застройщиками. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марат Аманкулов.
По его словам, нерадивые застройщики перекладывают свои проблемы на плечи добросовестных покупателей. «Многие строительные фирмы продают жилье на этапе рытья котлована. Некоторые затягивают процесс сдачи объекта в эксплуатацию, хотя покупатели выплатили стоимость квартиры. Владельцы не могут получить документы, платят за коммунальные услуги по коммерческому тарифу, но пользоваться жильем не могут», — пояснил Марат Аманкулов.
Он добавил, что это отношения между застройщиком и покупателем, но государство в лице правительства должно вмешаться в этот вопрос, пока он не перерос в масштабный характер. Необходимо усилить ответственность и ввести гарантии для покупателей.