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Власть

В ЦИК поступило обращение парламента о лишении Омурбека Текебаева мандата

В ЦИК поступило обращение парламента за подписью спикера Дастанбека Джумабекова о лишении Омурбека Текебаева депутатского мандата. Об этом ИА «24.kg» сообщили в комиссии.

По ее данным, в обращении указывается, что Бишкекский городской суд 2 октября 2017 года вынес приговор по делу Омрубека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова, приговорив их к восьми годам лишения свободы, а 17 октября Текебаев был этапирован в ИК №47, следовательно вердикт вступил в силу.

«Согласно закону, в течение месяца с момента возникновения основания для досрочного лишения депутата его мандата, ЦИК должен принять решение. Приговор был вынесен месяц назад, мы получили письмо за подписью спикера и должны рассмотреть этот вопрос в указанном законом порядке», — пояснил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Ранее сообщалось, что место Омурбека Текебаева в ЖК займет экс-председатель Счетной палаты КР Искендер Гайпкулов. 
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