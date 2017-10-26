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Власть

Алмазбек Атамбаев: Кыргызстан постепенно превращается в транзитную страну

Руководитель аппарата президента Алмазбек Усенов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, зачитал поздравление Алмазбека Атамбаева.

«Эффективная деятельность всей транспортной системы государства напрямую зависит от состояния автомобильных дорог. Поэтому реконструкция и строительство дорог в последние годы стало стратегически важной задачей, одной из составляющих экономического возрождения республики», — отметил президент.

Мы постепенно превращаемся в транзитную страну, и, по оценке экспертов, Кыргызстан, расположенный в самом сердце Центральноазиатского региона, в перспективе может стать одним из деятельных участников международных транзитных отношений.

из поздравления Алмазбека Атамбаева
«Так, строительство альтернативной автодороги Север — Юг обеспечит сквозной транзит по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан. Завершение строительства Иссык-Кульского транспортного кольца в конечном итоге позволит выйти к магистрали Западный Китай — Западная Европа. Продолжается улучшение транспортных коридоров Бишкек — Ош, Ош — Баткен — Исфана — Кайрагач, который является продолжением еще одного важнейшего транспортного коридора Ош — Сары-Таш — Иркештам», — говорится в поздравлении.

Строя дороги, мы строим наше лучшее будущее. Не имея развитой дорожно-транспортной системы, Кыргызстану было бы трудно развиваться.

Алмазбек Атамбаев

«Несмотря на то что ключевые автомагистрали уже построены или строятся, у автомобилистов и дорожников все еще остается большое поле деятельности. Уверен, что в ближайшем будущем по всему Кыргызстану появятся комфортабельные современные дороги, способные выдержать самый напряженный трафик и возродить жизнь во всех уголках нашей любимой Родины», — отметил президент.

Алмазбек Атамбаев пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, а Кыргызстану — мира и процветания.
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