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Власть

Депутат предлагает отменить дресс-код в Жогорку Кенеше

Депутат Дастан Бекешев предложил отменить дресс-код в Жогорку Кенеше. С таким предложением он выступил сегодня на заседании.

По его словам, многие посетители не могут зайти в «Белый дом», так как сотрудники ГКНБ не пускают их в джинсах, кроссовках.

«Им (сотрудникам ГКНБ) не нравится то цвет брюк, то рубашка у кого-то не белая. А если человек малоимущий? Почему ГКНБ решает, что надевать? Это практику следует отменить», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, дресс-код в «Белом доме» введен не только для сотрудников, но и для посетителей и журналистов.
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