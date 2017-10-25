Кандидат на пост спикера Исхак Масалиев рассказал о недостатках Жогорку Кенеша.

По его словам, за последние два года сложилось мнение: чтобы не случилось в Кыргызстане, виноваты депутаты. «Мы должны давать ежеквартально информацию журналистам. Каждый должен исполнять свои обязанности по закону. Мы оптимизируем расходы, летаем обычным рейсом. Я являюсь депутатом четырех созывов. Раньше мы знали всех коллег. Сейчас же мы не знаем того, кто сидит рядом», — сказал Исхак Масалиев.

Он опроверг слухи о роспуске парламента. «Если я буду назначен торага, я этого не допущу. Мы должны идти по пути и не слушать чьи-то указания», — отметил депутат.

Напомним, сегодня Чыныбай Турсунбеков объявил о своей отставке с поста спикера ЖК. На эту должность выдвинуты кандидатуры Исхака Масалиева и Дастана Джумабекова.