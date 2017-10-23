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Власть

Программа «Депозит врача» в Кыргызстане провалилась

«Программа «Депозит врача» в Кыргызстане провалилась», — заявила сегодня на заседании профильного комитета депутат Альфия Самигуллина.

«Есть ли в планах Минздрава и Минфина продумать программу оплаты медработников, не опираясь на подушевую оплату, чтобы привлечь медработников в отдаленные регионы? Даже если мы строим поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, там некому работать. Кадры не едут», — сказала она.

«Планировать повышение зарплаты для определенных регионов — например, Чаткала или Баткена — сейчас не представляется возможным, поскольку бюджет уже сформирован. Это зависит не только от нас, а от всего ВВП. А так планы есть», — ответил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Альфия Самигуллина также отметила, что в справках говорится о раздутых вакансиях. «И связывают их с КТУ (коэффициентом трудового участия). То есть чем больше вакантных должностей в больницах, тем выше надбавки у врачей. Действительно ли у нас столько медиков не хватает в республике или это просто раздуто и неправильно рассчитан КТУ? Разъясните ситуацию», — попросила нардеп Талантбека Батыралиева.

Он отметил, что зарплата начинающего врача составляет всего 4,7 тысячи сомов, а с надбавками — 6,5 тысячи. «Кроме того, в региональных организациях здравоохранения недостаточная инфраструктура. Без КТУ медики просто не обойдутся. А кадров на самом деле не хватает», — сказал он.

На заседании обсудили отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2016 год.
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