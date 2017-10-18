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Власть

Атамбаев считает, что Назарбаева окружают олигархи, не думающие о Казахстане

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня на вручении стипендий отличившимся студентам прокомментировал ситуацию на границе с Казахстаном.

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«Сегодня мы видим проблемы на кыргызско-казахской границе. Некоторые говорят, что все транспортные пути идут из Кыргызстана только через Казахстан. Это неправда. У нас есть и другие соседи. Я помню, как нам отключали и свет, и газ. Но теперь у нас прекрасные отношения с Узбекистаном, а также с Китаем и Таджикистаном. И, конечно, нам надо искать другие пути сбыта нашей продукции», — сказал он.

«На самом деле Кыргызстан отрезают от России. И президент Казахстана, думаю, даже не подозревает об этом. Окружение Назарбаева — олигархи, которые думают не о Казахстане и Назарбаеве, а о своем будущем: их счета в западных банках», — добавил Алмазбек Атамбаев.
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