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Власть

Президент Кыргызстана подписал закон о трансформации пашни под дороги

Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, основной целью документа является создание условий для дальнейшего развития дорожной отрасли в Кыргызстане. Принятый закон направлен на создание дополнительных правовых основ строительства новых и реконструкции автомобильных и железных дорог, мостов, тоннелей и эстакад.

«Учитывая, что на территории Кыргызстана автомобиль является основным видом транспорта, в Национальной стратегии устойчивого развития страны на 2013-2017 годы обозначены приоритеты удовлетворения потребностей пассажиров и товароперевозчиков, обновления и пополнения парка автотранспортных средств, сохранности и развития дорожной отрасли», — отметили в отделе.

Принятым законом вносится изменение в части нераспространения моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в земли, выделяемые под строительство и реконструкцию железных, автомобильных дорог и мостов, тоннелей, эстакад общего пользования.

Напомним, 10 августа закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся трансформации земель, президент вернул с возражениями в парламент.
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