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Власть

Депутат обеспокоен вывозом исторических артефактов из Кыргызстана

Депутат Осмонбек Артыкбаев обеспокоен вывозом исторических артефактов из Кыргызстана. Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в Кыргызстане нет закона, защищающего исторические артефакты. «Вывоз богатств не входит в понятие контрабанды. Их нужно защитить законом. Наши ценности дешево покупают и вывозят, а им более 200 лет. Многие уже безвозвратно утрачены», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Он готов разработать законопроект, который защитит артефакты от вывоза из страны.
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