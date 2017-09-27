Депутат обеспокоен вывозом исторических артефактов из Кыргызстана

Депутат Осмонбек Артыкбаев обеспокоен вывозом исторических артефактов из Кыргызстана. Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в Кыргызстане нет закона, защищающего исторические артефакты. «Вывоз богатств не входит в понятие контрабанды. Их нужно защитить законом. Наши ценности дешево покупают и вывозят, а им более 200 лет. Многие уже безвозвратно утрачены», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Он готов разработать законопроект, который защитит артефакты от вывоза из страны.