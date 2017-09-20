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Власть

Алмазбек Атамбаев участвует в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Фото аппарата президента Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк участвует в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Тема нынешних дебатов — «С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете».

Отметим, в 2015 году Алмазбек Атамбаев отказался от поездки в США из-за парламентских выборов в Кыргызстане. В 2016-м он вылетел в Нью-Йорк, но во время полета из Бишкека в Стамбул, где должна была состояться пересадка, кыргызский лидер пожаловался на недомогание и боли в груди. Турецкие врачи выявили у Алмазбека Атамбаева проблемы с сердцем. В результате президент взял краткосрочный отпуск и до Нью-Йорка не добрался.
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