Алмазбек Атамбаев участвует в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк участвует в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Тема нынешних дебатов — «С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете».

Отметим, в 2015 году Алмазбек Атамбаев отказался от поездки в США из-за парламентских выборов в Кыргызстане. В 2016-м он вылетел в Нью-Йорк, но во время полета из Бишкека в Стамбул, где должна была состояться пересадка, кыргызский лидер пожаловался на недомогание и боли в груди. Турецкие врачи выявили у Алмазбека Атамбаева проблемы с сердцем. В результате президент взял краткосрочный отпуск и до Нью-Йорка не добрался.