Депутат возмущен «вызывающим поведением» статс-секретаря Госагентства по спорту

Депутат Алмазбек Токторов возмущен «вызывающим поведением» статс-секретаря Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Нуржан Бардиновой.

Нардеп несколько раз спросил у чиновника, есть ли в Кыргызстане гроссмейстеры, но не получил ответа. Нуржан Бардинова начала говорить о стипендиях, а затем призналась, что не может понять вопрос.

«Шахматы относятся к вашему ведомству?» - уточнил депутат.

«Да, относятся», - ответила Нуржан Бардинова.

«У нас есть гроссмейстеры?» - спросил еще раз Алмазбек Токторов.

«Стипендию получают свыше 200 человек по шести категориям, в том числе спортсмены по олимпийским видам спорта и по видам спорта, вошедшим в программу Азиатских игр. Стипендию по шахматам не получают», - ответила Нуржан Бардинова.

«А почему вы ведете себя так вызывающе? Я не у вас в ведомстве сижу! В чем проблемы? - возмутился Алмазбек Токторов. - Вы кто по образованию?»



«Учитель русского языка и литературы», - ответила Нуржан Бардинова.