09:51
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Спорт

В Оше и Джалал-Абаде юные шахматисты смогли сыграть партию с гроссмейстером

В Оше прошла встреча юных шахматистов с самым молодым в истории гроссмейстером Сергеем Карякиным. Впервые за последние несколько десятилетий юг Кыргызстана принимал топ-гроссмейстера мирового уровня, сообщает Русский дом в Бишкеке.

Гость рассказал о роли шахмат в своей жизни, дал напутствие начинающим спортсменам и провел символический сеанс одновременной игры на десяти досках. Сергей Карякин также сыграл показательную блиц-партию с вице-президентом Кыргызского шахматного союза Адилетом Аттокуровым. Эта игра завершилась вничью.

Организаторы отметили, что в разные годы в столице выступали такие легенды, как Найджел Шорт и Анатолий Карпов.

Шахматный праздник состоялся и в Джалал-Абаде. Здесь организовали партию между юными шахматистами Айбийке Коконбаевой (2012 года рождения) и Элмирбеком Ашимовым (2015 года рождения) и дуэтом Сергей Карякин и Николай Валуев.

Поединок сыгран вничью. Этот результат стал настоящей сенсацией и символом того, что новое поколение шахматной школы КР смело заявляет о себе, говорится в сообщении.

Сергей Карякин и Николай Валуев прибыли в Кыргызстан в составе большой российской делегации, в которую вошли легендарная фигуристка, ныне депутат Государственной думы Ирина Роднина, Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин, Герой России, космонавт-испытатель Денис Матвеев, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава делегации — начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

Главными целями визита стали участие в открытии нового здания школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше и участие в праздничных мероприятиях, посвященных 34-й годовщине Дня независимости Кыргызстана.

Сергей Карякин — российский шахматист, гроссмейстер, государственный и политический деятель. Претендент на звание чемпиона мира, чемпион мира по рапиду и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной РФ.
Ссылка: https://24.kg/sport/341992/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкек приехал один из ведущих шахматистов мира
Депутат возмущен «вызывающим поведением» статс-секретаря Госагентства по спорту
Популярные новости
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу сыграла вничью с&nbsp;Туркменистаном CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с Туркменистаном
Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров сыграл свадьбу Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров сыграл свадьбу
Осторожно, мошенники! &laquo;Кайрат&raquo; опровергает продажу билетов на&nbsp;матч с&nbsp;&laquo;Реалом&raquo; Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом»
Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по&nbsp;футболу U-23 Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-23
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
3 сентября, среда
09:50
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заго...
09:40
В Оше и Джалал-Абаде юные шахматисты смогли сыграть партию с гроссмейстером
09:39
Цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $3 тысячи 600 за унцию
09:31
В Бишкеке задержан начальник одного из отделов ГНС по Ленинскому району
09:27
Мигрантам из Кыргызстана предложили подумать о дополнительном образовании