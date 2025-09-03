В Оше и Джалал-Абаде юные шахматисты смогли сыграть партию с гроссмейстером

В Оше прошла встреча юных шахматистов с самым молодым в истории гроссмейстером Сергеем Карякиным. Впервые за последние несколько десятилетий юг Кыргызстана принимал топ-гроссмейстера мирового уровня, сообщает Русский дом в Бишкеке.

Гость рассказал о роли шахмат в своей жизни, дал напутствие начинающим спортсменам и провел символический сеанс одновременной игры на десяти досках. Сергей Карякин также сыграл показательную блиц-партию с вице-президентом Кыргызского шахматного союза Адилетом Аттокуровым. Эта игра завершилась вничью.

Организаторы отметили, что в разные годы в столице выступали такие легенды, как Найджел Шорт и Анатолий Карпов.

Шахматный праздник состоялся и в Джалал-Абаде. Здесь организовали партию между юными шахматистами Айбийке Коконбаевой (2012 года рождения) и Элмирбеком Ашимовым (2015 года рождения) и дуэтом Сергей Карякин и Николай Валуев.

Поединок сыгран вничью. Этот результат стал настоящей сенсацией и символом того, что новое поколение шахматной школы КР смело заявляет о себе, говорится в сообщении.

Сергей Карякин и Николай Валуев прибыли в Кыргызстан в составе большой российской делегации, в которую вошли легендарная фигуристка, ныне депутат Государственной думы Ирина Роднина, Герой России летчик-космонавт Федор Юрчихин, Герой России, космонавт-испытатель Денис Матвеев, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава делегации — начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

Главными целями визита стали участие в открытии нового здания школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше и участие в праздничных мероприятиях, посвященных 34-й годовщине Дня независимости Кыргызстана.

Сергей Карякин — российский шахматист, гроссмейстер, государственный и политический деятель. Претендент на звание чемпиона мира, чемпион мира по рапиду и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной РФ.