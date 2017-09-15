Вместо «Безопасного города» пришел «Умный город». А деньги есть?

Вместо проекта «Безопасный город» правительство будет реализовать более широкую программу — «Умный город». Общей стоимости проекта пока нет, заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр КР Темир Джумакадыров.

«Проект страновой, долгосрочный. Каждый город будет оцениваться в отдельности», — сказал он.

Исходя из потребностей затем будут изыскивать средства. «Найдем», — заметил вице-премьер.

Ранее Темир Джумакадыров поручил в месячный срок снизить количество ДТП.

«Если бы я в это не верил, то не ставил бы такую задачу. Я в это верю. Другой вопрос: как справятся с ней правоохранительные органы? Если через месяц задача не будет решена, то соответствующие меры будут приняты в отношении руководителей, и они об этом знают. В трехдневном режиме мы отслеживаем количество ДТП и погибших. Пока динамика остается такой же», — сказал вице-премьер.

«Мы поставили перед ГУПМ задачу полностью контролировать дорожное движение, междугородние трассы. Надо сделать так, чтобы водитель чувствовал, что его поведение на дороге контролируется. К сожалению, в 2012 году принято решение снять все посты ГАИ на трассе Бишкек — Исык-Куль, что привело к росту дорожно-транспортных происшествий и гибели граждан», — добавил Темир Джумакадыров.