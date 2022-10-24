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Экономика

Проект «Умный город Иссык-Куль» разработает консорциум корейских компаний

В нашу республику прибыли члены консорциума «Хан-А» в рамках проекта «Мастер-план и предварительное технико-экономическое обоснование проекта «Смарт сити Иссык-Куль» («Умный город Иссык-Куль») в Кыргызстане». Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.

Представители корейской компании подробно изучат местность для реализации проекта, соберут необходимую информацию и подготовят первоначальный отчет.

В Минэкономики состоялась встреча замминистра Каната Абдрахманова с представителями Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Кореи и госкорпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития страны и членами консорциума «Хан-А» с участием государственных органов КР.

Обсуждены вопросы составления мастер-плана «умного города», поставка инфраструктурных решений проекта и составление предварительного ТЭО «Смарт сити Иссык-Куль». Вице-президент консорциума «Хан-А» Мин Бымсик провел подробную презентацию для представителей заинтересованных государственных органов КР по предварительному мастер-плану.

Канат Абдрахманов заявил о необходимости дальнейшего продвижения проекта и привлечения частных инвестиций для строительства «умного города» в Иссык-Кульской области. Он уверен, что поможет улучшить качество жизни населения, повысить туристическую привлекательность Кыргызстана и окажет положительный импульс социально-экономическому развитию в целом. Разработка мастер-плана «умного города» будет направлена на строительство конкурентоспособного на международном уровне города с учетом логистических возможностей и применением возобновляемых источников энергии.

«Проект реализуется в рамках программы K-City Network для развития проектов «умных городов» через глобальное сотрудничество на грантовой основе. Для реализации проекта Министерством земли, инфраструктуры и транспорта и госкорпорацией зарубежной инфраструктуры и городского развития Кореи привлечен консорциум «Хан-А», предоставляющий консультационные услуги в разработке проектов строительства «умных городов» по всему миру», — рассказали в Минэкономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248966/
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