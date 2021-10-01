В рамках реализации второго этапа компонента «Безопасный город» — проекта «Умный город» в Бишкеке подготовлено помещение для функционирования Центра мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

«Произведен капитальный ремонт помещения общей площадью около 700 квадратных метров. Установлен жидкокристаллический экран размером 3,2 на 10 метров , подключенный к АПК по северной части республики. Центр будет оснащен компьютерами и коммутационным устройством», — говорится в сообщении.

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Данные с камер в реальном времени будут передаваться в Центр мониторинга. Операторы будут фиксировать транспортные и пешеходные потоки, скоростной режим, проезд на запрещающий сигнал светофора, парковку автомобиля в неположенном месте.

Глава ведомства Дастан Догоев ознакомился с ходом ремонтных работ. По его словам, основную часть работ по второму компоненту проекта «Безопасный город» планируется завершить до конца года.

Напомним, подготовительные работы по реализации второго компонента «Безопасного города» — «Умный город» были начаты в августе. Система охватит все области республики, два города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта. Второй этап компонента «Безопасный город» планируется завершить 10 марта 2022 года. В его рамках будет охвачено 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных.