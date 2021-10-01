В рамках реализации второго этапа компонента «Безопасный город» — проекта «Умный город» в Бишкеке подготовлено помещение для функционирования Центра мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
«Произведен капитальный ремонт помещения общей площадью около 700 квадратных метров. Установлен жидкокристаллический экран размером 3,2 на
Глава ведомства Дастан Догоев ознакомился с ходом ремонтных работ. По его словам, основную часть работ по второму компоненту проекта «Безопасный город» планируется завершить до конца года.
Напомним, подготовительные работы по реализации второго компонента «Безопасного города» — «Умный город» были начаты в августе. Система охватит все области республики, два города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта. Второй этап компонента «Безопасный город» планируется завершить 10 марта 2022 года. В его рамках будет охвачено 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных.