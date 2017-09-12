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Власть

Алмазбек Атамбаев: «Кумтор» не должен быть предметом грязных политических игр

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обсудил с премьер-министром Сапаром Исаковым новое соглашение по «Кумтору». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата кабмина.

По его данным, сегодня Алмазбек Атамбаев встретился с Сапаром Исаковым. В ходе встречи глава правительства рассказал президенту о результатах переговоров с канадской компанией Centerra Gold Inc. и подписанном стратегическом соглашении по защите окружающей среды и развитию инвестиций.

По словам Сапара Исакова, в результате переговоров создаются условия для улучшения экологической ситуации по проекту «Кумтор» и достигнуты договоренности об урегулировании экологических споров.

Прямой и косвенный экономический эффект для Кыргызстана от заключения нового соглашения по «Кумтору» может составить около $200 миллионов.

Сапар Исаков

Глава государства отметил особую важность защиты национальных интересов в проекте «Кумтор». Он подчеркнул, что результаты переговоров свидетельствуют об обоюдном стремлении сторон улучшить соблюдение экологических норм на золоторудном месторождении.

«Правительство должно добиться того, чтобы «Кумтор» перестал быть предметом грязных политических игр и фактором дестабилизации, а стал сугубо экономическим проектом, эффективно работающим в интересах государства и его граждан», — заключил Алмазбек Атамбаев.
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