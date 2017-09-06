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Власть

Выбор должен быть. Онкобольные сами решат, где и как им лечиться

У онкобольного должен быть выбор, в какой клинике лечиться — частной или государственной. Об этом сегодня при обсуждении поправок в закон об онкологической помощи заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова.

«Я в 2016 году делала вам замечание: вы позволили сократить бюджет Министерства здравоохранения на 300 миллионов сомов, а должны были биться за каждую копейку, тем более у вас на такие важные отрасли, как онкология, денег нет», — обратилась она к главе Министерства здравоохранения Талантбеку Батыралиеву.

В свою очередь депутат Альфия Самигуллина добавила, что онкология — огромная трагедия не только для больного и его родственников, но и для государства в целом.

«Вопрос не в том, разрешить или запретить частные клиники... Вопрос о том, что в стране отсутствует профилактическая помощь. И то, что мы будем строить частные клиники — хоть онкологические, хоть кардиологические, ситуацию не изменит: не понизятся ни заболеваемость, ни смертность», — сказала Альфия Самигуллина.

Она подчеркнула, что снизить смертность и заболеваемость может только профилактика.

«А почему нет профилактики? Потому что у нас нет семейных врачей. У нас врачи предпенсионного и пенсионного возраста. Нужно пересмотреть оплату труда именно врачам семейной медицины. Нужно поощрять выезд выпускников вузов в отдаленные регионы», — добавила депутат.

Альфия Самигуллина заявила, что если сегодня не заняться профилактикой, это выльется в глобальную проблему в масштабах страны.
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