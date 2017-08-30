12:49
+31
USD 68.66
EUR 82.81
RUB 1.17
Власть

Алмазбек Атамбаев: Бояться нужно финансового ресурса, а не административного

«Бояться нужно финансового ресурса, а не административного», — заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на церемонии запуска ТЭЦ Бишкека после модернизации.

По его словам, директор школы или директор ТЭЦ, если и будут агитировать, не зайдут в кабинку с избирателем. А вот финансовый ресурс зайдет, считает президент.

«И эти деньги раздадут те люди, которые кричат об административном ресурсе. Выборы пройдут чисто. Никто итоги выборов подтасовать не сможет. Кто за кого проголосует, тот и пройдет. Сколько бы ни говорили, что народ еще не созрел, я считаю, что каждый должен сам выбирать своего руководителя и парламент», — заявил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Жестко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана
Президент рассказал о слепцах и недоумках Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочей поездкой в Ошскую область
Назначен советник президента Кыргызстана
Алмазбек Усенов назначен руководителем аппарата президента
Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова
Завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана присвоен дипранг
Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева
Президенту Узбекистана завели страницу в Instagram и канал в Telegram
Парламентская коалиция готова утвердить на должность премьера Сапара Исакова
Популярные новости
Новое правительство Кыргызстана в&nbsp;лицах Новое правительство Кыргызстана в лицах
На&nbsp;пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника На пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника
Новым премьер-министром Кыргызстана стал Сапар Исаков Новым премьер-министром Кыргызстана стал Сапар Исаков
В&nbsp;правительстве Кыргызстана появятся новые лица. Претендентов обсуждает СДПК В правительстве Кыргызстана появятся новые лица. Претендентов обсуждает СДПК
Бизнес
Купи новый смартфон Huawei и&nbsp;получи до&nbsp;600 сомов на&nbsp;баланс в&nbsp;магазинах O!Store Купи новый смартфон Huawei и получи до 600 сомов на баланс в магазинах O!Store
Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга
Абоненты &laquo;Кыргызтелекома&raquo; подхватили вирус Абоненты «Кыргызтелекома» подхватили вирус
Стань эрудитом с&nbsp;MegaCom! Стань эрудитом с MegaCom!