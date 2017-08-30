Алмазбек Атамбаев: Бояться нужно финансового ресурса, а не административного

«Бояться нужно финансового ресурса, а не административного», — заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на церемонии запуска ТЭЦ Бишкека после модернизации.

По его словам, директор школы или директор ТЭЦ, если и будут агитировать, не зайдут в кабинку с избирателем. А вот финансовый ресурс зайдет, считает президент.

«И эти деньги раздадут те люди, которые кричат об административном ресурсе. Выборы пройдут чисто. Никто итоги выборов подтасовать не сможет. Кто за кого проголосует, тот и пройдет. Сколько бы ни говорили, что народ еще не созрел, я считаю, что каждый должен сам выбирать своего руководителя и парламент», — заявил Алмазбек Атамбаев.