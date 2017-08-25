Усилить ответственность за ложное сообщение предлагают в Жогорку Кенеше

«Необходимо усилить ответственность за заведомо ложное и недостоверное сообщение», — сказал сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев.

Он возмутился «атакой со стороны клеветников» в адрес кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.

Отметим, что сегодня заведомо ложное сообщение о совершении преступления в средствах массовой информации наказывается штрафом от 500 до тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) или лишением свободы на срок до 1 года.

Депутаты обсуждают состав и структуру правительства.