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Техноблог

В Twitter теперь можно будет пожаловаться на твиты с ложной информацией

Twitter предоставит пользователям возможность жаловаться на твиты с ложной информацией. Эта социальная сеть начала тестирование кнопки, с помощью которой пользователи смогут сообщать о твитах, содержащих потенциально ложную информацию, сообщила служба ее поддержки.

«Мы оцениваем, насколько такой подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Мы можем не предпринимать никаких действий и можем не отвечать на каждое сообщение в рамках эксперимента. Однако ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли увеличить скорость и масштаб нашей широкой работы по борьбе с дезинформацией» — говорится в сообщении.

Эксперимент охватывает аудиторию соцсети пока только из США, Южной Кореи и Австралии. Пользователи из этих стран теперь могут пометить твит как «вводящий в заблуждение».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/204402/
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