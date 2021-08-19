В Twitter теперь можно будет пожаловаться на твиты с ложной информацией

Twitter предоставит пользователям возможность жаловаться на твиты с ложной информацией. Эта социальная сеть начала тестирование кнопки, с помощью которой пользователи смогут сообщать о твитах, содержащих потенциально ложную информацию, сообщила служба ее поддержки.

«Мы оцениваем, насколько такой подход эффективен, поэтому начинаем с малого. Мы можем не предпринимать никаких действий и можем не отвечать на каждое сообщение в рамках эксперимента. Однако ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли увеличить скорость и масштаб нашей широкой работы по борьбе с дезинформацией» — говорится в сообщении.

Эксперимент охватывает аудиторию соцсети пока только из США, Южной Кореи и Австралии. Пользователи из этих стран теперь могут пометить твит как «вводящий в заблуждение».