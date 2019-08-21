ГКНБ установил личность распространительницы провокационного аудио в соцсетях. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в ходе проведенных мероприятий выявлено, что информацию о готовящихся беспорядках рассылала гражданка КР.

В ГКНБ сообщили, что женщина, поверив разным слухам, записала аудиообращение и в целях предупреждения своих родных и близких отправила его. Оно было мгновенно распространено в соцсетях.

С женщиной провели профилактическую беседу. Она призналась в неправомерности своих действий и сказала, что поддалась панике. Она обратилась к жителям страны с извинениями, отметив, что ввела общественность в заблуждение.

Ранее, напомним, МВД предупреждало, что за заведомо ложную информацию следует уголовная ответственность в соответствии с законодательством КР. И призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в интернете, мессенджере WhatsApp и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102.