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Общество

ГКНБ установил личность распространительницы провокационного аудио в соцсетях

ГКНБ установил личность распространительницы провокационного аудио в соцсетях. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в ходе проведенных мероприятий выявлено, что информацию о готовящихся беспорядках рассылала гражданка КР.

В ГКНБ сообщили, что женщина, поверив разным слухам, записала аудиообращение и в целях предупреждения своих родных и близких отправила его. Оно было мгновенно распространено в соцсетях.

С женщиной провели профилактическую беседу. Она призналась в неправомерности своих действий и сказала, что поддалась панике. Она обратилась к жителям страны с извинениями, отметив, что ввела общественность в заблуждение.

Ранее, напомним, МВД предупреждало, что за заведомо ложную информацию следует уголовная ответственность в соответствии с законодательством КР. И призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в интернете, мессенджере WhatsApp и сообщать о подобных фактах в органы внутренних дел по телефону 102.
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