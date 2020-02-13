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Общество

В мессенджерах призывают выйти на митинг. Сообщение проверяют милиционеры

В мессенджерах распространяют информацию о готовящемся митинге 2 марта 2020 года в селе Ат-Баши. Неизвестные люди призывают граждан выходить на акции протеста за деньги под предлогом возмущения строительством логистического центра в Нарынской области.

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Некий мужчина просит другого не останавливаться и продолжать вводить людей в заблуждение. Также говорится о необходимости получения некоторой суммы денег для оплаты организаторам митинга. Таким образом планируется накалить обстановку в обществе.

В пресс-службе МВД 24.kg сообщили, что ведется проверка разговора людей, которые могут быть причастны к распространению ложных сведений.

«МВД призывает граждан не распространять ложные непроверенные сведения о совершении преступлений в социальных сетях и интернете. В последнее время участились подобные случаи. Министерство внутренних дел напоминает, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143454/
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