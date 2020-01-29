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Общество

Кайрата Осмоналиева хотят привлечь к ответственности за заведомо ложный донос

В отношении члена ЦИК и представителя рабочей группы по контролю за реализацией антикоррупционной стратегии при Совете безопасности КР Кайрата Осмоналиева началось досудебное производство за ложное сообщение. Об этом 24.kg рассказал он сам.

По его словам, речь о его интервью одному из СМИ, где он заявил, что Кыргызстан теряет около миллиарда сомов, беспошлинно поставляя сырую нефть в Таджикистан и Узбекистан в обход отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Виноват в этом, по мнению Кайрата Осмоналиева, «Кыргызнефтегаз», и он объяснил почему.

«Руководство этого предприятия заявляет, что я их намеренно оболгал. Да я могу доказать, что никогда не говорю голословно, ничего не придумываю. А они тут же с заявлением побежали. Как Ленинский РОВД мог принять его, еще и зарегистрировать в ЕРПП по такой статье? Где там ложь или донос? Абсурд! Это я теперь в суд подам за оскорбление чести и достоинства», — сказал он. 

В милиции также подтвердили, что заявление зарегистрировано по статье за заведомо ложный донос и Кайрат Осмоналиев уведомлен о начале досудебного производства.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141967/
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