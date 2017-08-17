18:40
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Власть

Уже пора? В Кыргызстане создают Комитет спасения страны

Бывший вице-премьер Базарбай Мамбетов предлагает срочно создать Комитет спасения Кыргызстана. Его поддержали политолог Табалды Акеров, кандидат в президенты Адахан Мадумаров, экс-генеральный прокурор Кубатбек Байболов.

Кубатбек Байболов предлагает единомышленникам созвать Учредительный съезд, чтобы обсудить и найти пути выхода из критической ситуации.

Эксперты встретились за круглым столом на тему «Таза шайлоо-2017», где обсуждалась предвыборная кампания.

По мнению участников, основная возможная проблема — использование административного ресурса на президентских выборах.

По словам Базарбая Мамбетова, из трех миллионов избирателей традиционно участвует в выборах лишь половина — на нее со стороны чиновников оказывается сильнейшее административное давление. Он отмечает, что в такой ситуации необходимо создавать Национальный совет по спасению страны.

Табылды Акеров предложил назвать новую организацию «Движение за спасение страны». Эксперт отметил, что в Кыргызстане теперь норма — судить и сажать всех инакомыслящих по любому поводу. Движение нужно для установления гражданского контроля над процессом выборов.

Адахан Мадумаров считает, что нужно срочно созвать «Улуттук улуу кенеш» («Верховный национальный совет») и учредить на нем Комитет спасения Кыргызстана.

Форум планируется провести в Бишкеке 26 августа.
Ссылка:
просмотров: 2438
Версия для печати
Материалы по теме
Бывший бакиевский кадр тоже претендует на президентский пост
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 августа
Темир Сариев о&nbsp;приговоре Текебаеву и&nbsp;Чотонову: политически ангажированный Темир Сариев о приговоре Текебаеву и Чотонову: политически ангажированный
Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции
Парламент намерен созвать внеочередную сессию&nbsp;&mdash; будут избирать нового премьера Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно