Уже пора? В Кыргызстане создают Комитет спасения страны

Бывший вице-премьер Базарбай Мамбетов предлагает срочно создать Комитет спасения Кыргызстана. Его поддержали политолог Табалды Акеров, кандидат в президенты Адахан Мадумаров, экс-генеральный прокурор Кубатбек Байболов.

Кубатбек Байболов предлагает единомышленникам созвать Учредительный съезд, чтобы обсудить и найти пути выхода из критической ситуации.

Эксперты встретились за круглым столом на тему «Таза шайлоо-2017», где обсуждалась предвыборная кампания.

По мнению участников, основная возможная проблема — использование административного ресурса на президентских выборах.

По словам Базарбая Мамбетова, из трех миллионов избирателей традиционно участвует в выборах лишь половина — на нее со стороны чиновников оказывается сильнейшее административное давление. Он отмечает, что в такой ситуации необходимо создавать Национальный совет по спасению страны.

Табылды Акеров предложил назвать новую организацию «Движение за спасение страны». Эксперт отметил, что в Кыргызстане теперь норма — судить и сажать всех инакомыслящих по любому поводу. Движение нужно для установления гражданского контроля над процессом выборов.

Адахан Мадумаров считает, что нужно срочно созвать «Улуттук улуу кенеш» («Верховный национальный совет») и учредить на нем Комитет спасения Кыргызстана.

Форум планируется провести в Бишкеке 26 августа.