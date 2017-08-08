Депутат парламента Канат Исаев рассказал правду о дороге Балыкчи — Корумду, сообщили в штабе Темира Сариева.

«Я официально заявляю, что ни один член комиссии никогда не говорил, что кто-то брал взятку в шесть миллионов долларов или другую сумму. Это чьи-то слухи, кто-то их распустил. Еще раз повторю, в комиссии этот вопрос не поднимался и не рассматривался. К тому же, никто из членов комиссии в связи с тендером не обвинял ни Темира Сариева, ни кого-то другого в получении якобы взятки», — сказал Канат Исаев.

Канат Исаев также отметил, что стоимость строительства дороги Балыкчи — Корумду гораздо дешевле других подобных проектов.

По его информации, дорога Север — Юг обойдется в два раза дороже. Народный избранник намерен поднять этот вопрос в Жогорку Кенеше.

«Я готовлю обоснование. Уже сделал запросы в Министерство транспорта и дорог. По информации из источников, которым я доверяю, стоимость этой дороги в два раза выше», — отметил Канат Исаев.

По его мнению, общественность должна быть введена в курс дела, если стоимость строительства завышается.

Напомним, реконструкцию дороги Балыкчи — Корумду начали в преддверии II Всемирных игр кочевников. Она сопровождалась скандалом.

Позже временная депутатская комиссия изучила законность проведения тендеров по реконструкции автодороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду ( 104 км ). Позже чиновники профильного министерства признали, что тендер на строительство дороги они провели с нарушениями.

Будучи членом депутатской группы, Канат Исаев заявлял: «Тендерная комиссия по проекту Балыкчи — Корумду однозначно должна понести уголовную ответственность, потому что это беспредельный факт».

В ходе работы комиссии экс-министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев озвучивал информацию, что его заместитель Улан Уезбаев с представителями компании-победителя LongHai и окружением бывшего премьер-министра Темира Сариева якобы лоббировали интересы китайской компании в тендере по дороге Балыкчи — Корумду. Фигурировало даже имя помощника Темира Сариева — Нурбека Султанова. Никаких доказательств этому так и не было представлено общественности.

Несмотря на то, что глава комиссии заявлял, что вины премьер-министра Темира Сариева в тендере на реконструкцию дороги Балыкчи — Корумду нет и сам экс-глава правительства категорически опровергал обвинения, его все-таки вынудили подать в отставку.