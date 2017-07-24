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Власть

Алмазбек Атамбаев не помнит, что делал 13 мая 2010 года

Президент Алмазбек Атамбаев рассказал, как в мае 2010 года чуть не произошла смена власти. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ИА «24.kg» о том, что он делал 13 мая 2010 года.

По его словам, он не помнит, что делал 13 мая 2010 года, когда, по версии следствия, лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев встречался с Алексеем Модиным и договаривался о продаже MegaCom. Однако Алмазбек Атамбаев хорошо помнит, что делал накануне, 12 мая 2010-го.

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«На площади перед зданием правительства, где тогда сидело временное правительство, собрался большой митинг. Все члены временного правительства разбежались. На улице не было ни одного милиционера, ни одного министра. Мне пришлось ехать в штаб СДПК — в «Форум», звонить оттуда в «Автомаш» и просить рабочих выйти. Потом я повел колонну через «Автомаш» и завод «Дастан» к Дому правительства. Там никого не было, потому что все думали, что власть уже ушла. Сейчас они все говорят, что вспомнили, что делали 13 мая. Но 12-го никого из них не было. Все попрятались, как крысы. Если бы не СДПК и рабочие «Автомаша», то 12 мая власть бы поменялась, потому что люди занимались своими делами», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

«Я не хочу давить на суд. Пусть сам принимает решение. Но больше думаю, что идут атаки на Атамбаева. Это не поддержка Текебаева, это атака на Атамбаева. Многие члены временного правительства ответят за свои дела. Правда все равно выйдет. Я прекрасно знаю, почему вдруг 51 процент не был национализирован. История — такая вещь, которая все равно выйдет наружу. Я всегда за свои дела отвечу. Но считаю, что те, кто дела всякие делают, должны ответить», — заключил президент.
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