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Власть

Запустить «Безопасный город» совсем скоро нам пообещали в очередной раз

«Пилотный запуск «Безопасного города» будет в скором времени в Бишкеке и Оше. Затем программа будет запущена по всей стране», — заявил сегодня журналистам секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

По его словам, в апреле президент Кыргызстана поставил перед секретариатом и аппаратом правительства задачу разработать комплекс мер, направленных на обеспечение дорожной безопасности. Для этой работы Совбез и кабмин привлекли также гражданских активистов, которые представили свои предложения.

«Вопрос детально обсуждался, принято решение. Думаю, в этом направлении будет прорыв. Сам комплекс мер охватывает шесть блоков. Первый из них — автоматизация управления в сфере дорожной безопасности. Здесь речь в том числе о «Безопасном городе». Это проект будет реализовываться в рамках «Таза коом». Сейчас уже есть продвижения. В скором времени в пилотном режиме заработает несколько городов», — рассказал Темир Джумакадыров.

«Кроме «Безопасного города» в рамках первого блока есть ряд других направлений, которые также требуют автоматизации. Речь об автоматизированном управлении дорожным движением. Программа «Таза коом» — обширная. И сейчас я конкретно не знаю, кто будет реализовывать «Безопасный город». Главное, чтобы мы его реализовали на самом высоком уровне по оснащенности и эффективности», — заключил он.

Напомним, проект «Безопасный город» чиновники обещают запустить уже несколько лет, однако до сих пор к его реализации даже не приступили.
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