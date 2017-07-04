Валентина Матвиенко прибыла в Иссык-Кульскую область

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко после встречи с президентом Кыргызстана прилетела в Иссык-Кульскую область. Гостью в международном аэропорту «Иссык-Куль» («Тамчы») встречал торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Валентину Матвиенко также встречали полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев и заместитель генерального секретаря Совета межправительственной ассамблеи СНГ — полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев.

Сегодня же запланирована встреча Чыныбая Турсунбекова с Валентиной Матвиенко в узком формате. Встреча будет проходить без участия прессы. Позже спикер ЖК и председатель СФ примут участие в мероприятиях, приуроченных к юбилейному международному культурно-образовательному форуму «Дети Содружества».